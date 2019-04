Jüri Luik kaitseministrina jätkamisest: nõustusin väga raske südamega

"Nõustusin väga raske südamega. Tunnen end pigem eksperdi, kui poliitikuna," ütles Luik intervjuus ERR-ile.

Motiivid, miks ta nii otsustas, on Luigele endale siiski väga lihtsad. "Kõige tähtsam, et suudan tagada täieliku töörahu välisluureametile, kaitseväele, Kaitseliidule – neile Eesti riikluse jaoks strateegilistele organisatsioonidele," sõnas Luik.

Teine ja päris oluline element on Luige sõnul see, et NATO on reaalselt Eestis. "NATO sidemete hoidmine vajab järjepidevust ja oskusi, mis mul on, vähemalt nii arvan ise, aastate jooksul välja kujunenud," rääkis ta.

"Nii, et need on riiklikud kaalutlused, miks otsustasin kaitseministri koha vastu võtta. Kõige lihtsam oleks muidugi olnud uks pauguga kinni lüüa: tehke, mis tahate," nentis Luik.

Delfil ei õnnestunud Luike täna tabada, sest tema telefon oli nii-öelda postkastis.

12. märtsil ütles Luik, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon pole kuigi tõenäoline, aga kui see peaks sündima, siis tema ennast selle valitsuse ministrina ei näe.