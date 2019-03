Jüri Luik: EKREIKE ei ole tõenäoline, aga kui see sünnib, mina sellesse valitsusse ministriks ei lähe

Praegu Eesti poliitikas toimuvat peab Luik olukorraks, kus tegelikult jätkuvad läbirääkimised Eestile sobiva valitsuse moodustamiseks, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kuidas need läbirääkimised lähevad, millised parteid täpselt koalitsiooni moodustavad, on minu arvates praegu veel kaugelt väga raske öelda. Mingil juhul ei saa öelda, et selline koalitsioon, kuhu kuuluvad väga eripalgelised parteid, väga eripalgeliste suundadega, et see oleks asi, mis kindlasti õnnestuks," sõnas Luik.

Kaitseministri sõnul on koalitsioonilepingu puhul kõige olulisem, et seal oleks tagatud kõik põhilised õigused ja demokraatliku vabadused, nagu on kohane ühele Euroopa riigile.

Ühtlasi lisas ta, et ei pea selle koalitsiooni sündi tõenäoliseks ega näe ennast sellises kolmikliidu valitsuses ministrina.