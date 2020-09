Jüri Luik: EKRE juhtidele ei tee au nende halvustav suhtumine kaitseväkke ja -liitu

"Mul on hea meel, et EKRE on enda algsest seisukohast taganenud ja leiab nüüd, et riigikaitsekulusid ei tohiks vähendada,“ ütles Jüri Luik. "Samal ajal peaks rahandusminister silmas pidama, et Eesti riigikaitse planeerimine toimub koostöös kaitseväe juhtkonna ja teiste riigikaitse eest vastutavate asutustega. Seda ei saa teha improviseerides, ammugi mitte rahandusministri kabinetist," lisas ta.

Luige sõnul on Eesti sõjaline kaitsevõime aasta-aastalt üha parem. "See on pikaajalise planeerimise ja stabiilse finantseerimise tulemus kaitsevaldkonnas. EKRE juhtidele ei tee au nende halvustav suhtumine tänasesse Eesti kaitseväkke ja kaitseliitu."

Täna eetris olnud raadiosaates ütlesid Mart ja Martin Helme, et 2% panustamine SKT-st riigikaitsesse ei ole ennast õigustanud, kuid esinesid mitmete ideedega, kuidas olukorda muuta.