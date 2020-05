Jüri Jaanson: valitsuskoalitsioon solvas jämedalt viipekeelseid kurte

Eelnõu eestvedaja, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Jüri Jaansoni sõnul on kurb, et koalitsioonierakonnad otsustasid poliitiliste mängude käigus sõita üle kuulmispuuetega inimeste vajadustest. „See on Keskerakonna poolt kurtide suhtes äärmiselt jäme solvang, see on isiklik solvang,“ ütles Jaanson riigikogu kõnepuldist.

„Tegemist polnud poliitilise eelnõuga ja seetõttu toetas kultuurikomisjon seda muudatust konsensuslikult, komisjoni istungil oli muudatustega nõus ka rahvusringhääling. Sellest hoolimata otsustas Keskerakonna fraktsioon teha tänasel riigikogu istungil ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Lisaks Keskerakonnale hääletasid katkestamisettepaneku poolt Isamaa ja EKRE fraktsioonid. Ühtegi sisulist põhjendust, miks selle kuulmispuuetega inimeste jaoks väga olulise eelnõu teine lugemine katkestada, ei suutnud Keskerakonna saadikud paraku välja tuua,“ ütles Jaanson.

„Rahvusringhäälingu seaduse muutmine eesmärgiks oli kurtide diskrimineerimise ja segregatsiooni süvendamise vältimine. Viipekeel on keeleseaduse järgi iseseisev keel ja viibeldud eesti keel on eesti keele esinemiskuju. Seega ei tohiks viipekeelseid kurte erinevalt vaegkuuljatest ERR-i originaalsaadetest ilma jätta,“ lisas Jaanson.