Jürgen Ligi: president Kaljulaidi teise ametiaja puhul saaks kaalukeeleks Keskerakond

President Kaljulaid pole kinnitanud, kas sooviks presidendina teisel ametiajal jätkata. Ometi spekuleeritakse nüüd presidendi teise ametiaja üle, kuna ta loobus kandideerimast OECD peasekretäri ametikohale.

Reformierakondlane Jürgen Ligi ütles, et näeks Kaljulaidi ka järgmise presidendina. “Isiklikult küll, jah. Ta on tark naine ja südamega,” kõneles Ligi. Ta lisas, et Kaljulaidil on omajagu vaenlasi, mis pole suur õnnestumine. “Nii et ma kahtlen, kas teine ametiaeg on ta järgmine stsenaarium või valik.”

Ligi usub, et Kaljulaid saaks taas presidendiks kandideerides häältesaagi Reformierakonnast kokku ning kindlasti oleksid ka sotsiaaldemokraadid säärase kandidaadiga nõus. “Minu jaoks on ta särava mõistuse ja südametunnistusega,” kiitis Ligi taas.

Kui sotsid ja reformarid oleksid Kaljulaidi poolt, saaksid kaalukeeleks keskerakondlaste hääled. “Küsimus on selles pinges, mis eelmise valitsuse ja Kadrioru (lossi - toim.) vahel tõsines. Seda ei tohi unustada,” meenutas Ligi.

Ligi hinnangul pole Reformierakonna siduv kokkulepe president Kaljulaidiga. “Muidugi ma pole erakonna pea,” lisas ta. Ligi teadmise järgi pole aga Keskerakond ja Reformierakond arutanud, kes võiks olla tulevane president.