Jürgen Ligi: nüüd on selge, kust tuli käsk terviseametile

Isamaa peasekretäri Priit Sibula tänasele selgitusele antikeha kiirtestide vajalikkuse osas reageeris reformierakondlasest riigikogu liige Jürgen Ligi, kes ütles, et kui seni võis jääda mulje, et kiirtestimise otsuse tegi valitsus, siis Sibula öeldust selgub, et otsuse tegi hoopis partei ja seda nõnda, nagu erakonna sponsor Parvel Pruunsild soovis.

