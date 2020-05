Jürgen Ligi: kriisi ajaks oli riik sügavalt võlgades

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on riigikontrolli ülevaade väga tähenduslik, kuna aastail 2017-20 on eelarvete otsused olnud Eesti jaoks harjumuspäratult ettevaatamatud. "Oleksime ka koroonakriisiks palju paremini valmis olnud, kui poleks hea majanduskasvu ajaks planeerinud elamist minevikus loodud reservide arvel," sõnas ta.

"Rahanduse alustõed naeruvääristati kui dogmad, aga riigikontroll rõhutab nad üle nagu mantra, et headel aegadel tuleb valmistuda halbadest, mis jäi paraku tegemata. Kriisi ajaks olid reservid juba suuresti ammendatud ja riik sügavalt võlgades nii töötukassa, haigekassa kui haiglate ees," kinnitas Ligi.

Tänase arutelu aluseks on riigikontrolli ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas, mille eesmärk oli selgitada, kas ja millised riskid majandus- ja rahandusprognoosi koostamises ning riigieelarve tulude ja kulude seires võivad pärssida valitsuse kaalutletud eelarveotsuste tegemist.

Ülevaatest selgub, et riik pole märganud oma rahakotis toimuvaid ülekulusid enne, kui need on juba päris suured ja midagi enam teha ei anna.

Istungile on kutsutud rahandusminister Martin Helme, riigikontrolör Janar Holm, eelarvenõukogu liige ja riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ning teised rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata riigikogu YouTube´i kanalil, kuhu salvestis jõuab viivitusega.