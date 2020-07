Jürgen Ligi Kadai lahkumisest: pädevad inimesed selle valitsusega kokku ei klapi

"Aeg nâitab, mitu ametite juhti Ratase üle elab. Muster on, et erialal pädevad inimesed selle valitsusega kokku ei klapi. Kulisside taha kõiki detaile ei näe, aga ilmne ambitsioon kriisi kuritarvitada oli see, millele Terviseamet pidevalt jalgu jäi. Ometi oli just meditsiini pool ainus, mis kriisis toime tuli," kirjutas Ligi oma Facebooki kontol.

"Kui ministritel tuli pähe geniaalne sõna masstestimine, oli Martin Kadai see, kes ütles oot-oot, see ei tähenda midagi. Korraga kõiki testida pole võimalik ja seegi saaks anda ainult mingi seisu, mis on ajutine. Selleks pole olnud ka lihtsalt vahendeid, ometi oleme maailma kõige testitumaid rahvaid niigi," väitis Ligi.

"Kui ministrid avastasid kiirtestimise ja tahtsid riigile kaela määrima seda, hakkas taas amet, koos arstidega muidugi, vastu, sest selle tulemused saaksid kaugelt liiga vigased. Sel hetkel oli selge, et sellist solvangut ei unustata. Kui ministrid püüdsid apteekidesse sokutada mingeid oma tolmumaske ja testereid, olid eksperdid jälle jalus. Sama maskikandmise kohustusega, riigihaldusminister jagas juba intervjuusid ja peaminister jõudis seda kiita kui toredat ideed, aga see kukkus ekspertide käes läbi, sest ei vastanud ei ressurssidele ega olnud tavatarbimises mõistlik," meenutas Ligi.

"Meenutan, et tippametnikud läbivad tiheda konkursi ja juba ammu ei vali neid ametlikult poliitikud. Praegune aga on Eesti riigi jaoks tohutu taandareng, sest poliitikud söövad konkursid võitnud ametnikke välja ja põhjus on nende allumatus poliitilisele suvale ja ebakompetentsusele. Mõistlik inimene selle peale enam väga ei riski ega konkureeri," leidis opositsioonisaadik.