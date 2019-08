Julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni kogunemine Vaheri juhtumiga seoses pole otsustatud

"Vanasõna ütleb, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse," ütles Laneman Delfile. "Vaatame, mis siin taga on ja kui see nüüd ka komisjoni pädevust mingil moel puudutab, siis loomulikult, aga praegu ei ole mul midagi muud lisada," sõnas ta.

Julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni aseesimees, reformierakondlane Hanno Pevkur ütles, et temal on valmidus esimesel võimalusel seda erikomisjonis arutamiseks. "Isiklikult ei näe ma selles klaperjahis muud, kui siseministri põhjendamatut käteväänamist politseijuhi aadressil," sõnas ta.

Erikomisjoni saab kokku kutsuda kas esimees, kelleks Laneman, või siis, kui pool komisjonist seda soovib.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni kuuluvad veel Heiki Hepner Isamaast, Kaido Höövelson Keskerakonnast ja Ivari Padar Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.