Juku-Kalle Raid: Nutt oli äärmiselt tark ja hea huumorimeelega

Eesti riigi seisukohalt oli Nuti tähtsaim pärand järjepidev kodakondsuspoliitika, mille eest ta riigikogus seisis. "Kodakondsuspoliitikaga ei mängita," ütles Nutt kogu aeg, kui tuli jälle mõni idee kodakondsuspoliitikat muutma hakata. Neid mõtteid ikka tuli, aga Nutt suutis need lämmatada.

Aastatel 2011-2014 oli Nutt Raidi kolleeg riigikogu Isamaa fraktsioonis. "Ta ei läinud isiklikult raksu maailmavaate pärast, lubast teistel asjadest omasoodu mõelda," meenutas Raid. Selles mõttes erines Nutt märkimisväärselt inimestest, kelle tõttu on õhustik tänapäeval kuri.

Nutt armastas ka mööda maailma ringi sõita, seda ka koos Raidiga. "See oli vapustavalt lahe. Pidime suvel Odessast läbi käima, aga sinna ta jäi. Neljapäeval veel pajatasime. Polnud kuulda, et ta tervis oleks kehv olnud," ütles Raid. Veel teisipäeval nägi ta Nutti õiguskantsleri juures, neljapäeval oli Kuku mälumäng, siis oli kõik Nutiga hästi.

"Seetõttu oligi hästi sokeeriv värk. Aga nii ta on. Alati on see šokeeriv," nentis Raid.