Juhtkirjad: Eesti kohtlases kuvandis on süüdi ohvrina käituv peaminister Jüri Ratas

Mäletatavasti solvas siseminister ja EKRE juht Mart Helme nädalavahetusel Soome peaministrit, soomlasi ja nn "lihtrahvast".

Eile vabandas Mart Helme oma sõnade eest, "kui need kedagi solvasid" ja süüdistas taas kord ajakirjandust, väites, et tema mõelnud oma väiteid tunnustusena.

Mõneti üllatuslikult otsustas Jüri Ratas seda väidet ka uskuda, ehkki Mart Helme sõnad - "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige" - traditsioonilises vaates säärast tõlgendust ei võimalda.

Ratas helistas Soome valitsusjuhile Sanna Marinile ja palus Mart Helme nimel vabandust, teatas seejärel ühismeedias, et nüüd on teemal joon all, võib liikuda edasi. Olukorra kummalisus ei jäänud ajakirjandusel märkamata.

"Härra peaminister! Kogu lugupidamise juures, aga teie vabandusepalumine ei maksa enam paraku kuigi palju. Seda on juba ammu liiga palju kuuldud. Pidevalt siseministri asemel vabandust paludes olete te oma andekspalumise devalveerinud," tõdeb Postimees.

"Vabanda või ära vabanda või lase enda eest vabandada, see ei muuda eelnevat ja reaalsust. See on Keskerakonna juhi Jüri Ratase valitud valitsus ja nende ühised väärtused. Midagi enamat pole vaja lisada, kõik on öeldud. PS! Siiski – tasub mõelda, millisele riigile on kasulik, kui Eesti ja Soome suhted halvenevad," hoiatab Õhtuleht.