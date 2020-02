Juhtimiskriisi tagajärg: Viimsi kooli direktor pani ameti maha

Vallavanema sõnul tuleb Viimsi koolis töörahu ja kvaliteetse hariduse andmise tagamisega tegeleda igapäevaselt eri osapooltega koostöös sõltumata sellest, kes on koolijuht. Ta nentis, et direktoril on suur roll nende protsesside juhtimisel ja inimeste suunamisel koostööle. "Vallavalitsus on Niidast tema töös toetanud," kinnitas Lemetti. "Eelmisel aastal koolis tehtud struktuurimuudatused on samas toonud kaasa laiema protsessi, mis on viinud petitsiooni esitamiseni lapsevanemate poolt ja oma seisukoha on kujundanud ka kooli hoolekogu. Töörahu taastamiseks koolis peavad samme astuma kõik osapooled. Seetõttu tunnustan direktor Aime Niidast tema poolt vastu võetud otsuse eest."

Delfi kajastas üle-eelmisel nädalal, et direktor vallandas suvel vahetult pärast põhikooli lõpuaktust kõik õppejuhid, kes olid seni vastutanud iga õppeastme eest eraldi. Seejärel palkas direktor terve kooli peale ühe õppejuhi ning lõi uue ametikoha "korraldusjuhi" nime all, kuid nüüdseks on nemadki ametist lahkunud. "Need, kes talle justkui sobisid, parem ja vasak käsi, on otsustanud ära minna," ütles endine töötaja. Ta lisas, et eravestlustes on lahkunud öelnud, et koormus oli liiga suur ja direktor valetas neile. Kui enne oli ühe õppeastme õppejuhil vastutus 20 õpetaja ja 300 õpilase ees, siis nüüdsest on õppejuhi hallata ligi 100 õpetajat ja 1000 õpilast, ütles ta.

Niidas meenutab nüüd pressiteate vahendusel kolleege hea sõnaga. "Viimsi koolis on väga palju väga toredaid ja häid õpetajaid. Viimsi kool areneb edasi ja soovin talle palju edu!" Ühtegi endapoolset viga ta välja ei too. Teates on hoopis väidetud, et Niidas sai palju positiivset tagasisidet.