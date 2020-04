JUHIS | Terviseamet saatis korteriühistutele soovitused ruumide puhastamiseks

Korteriühistutele mõeldud juhises antakse nõu, kuidas tuleks trepikodasid, lifte ja üldkasutatavaid ruume puhastada ja tuulutada, millised pinnad vajavad eriti suurt tähelepanu ja kuidas liftiga sõitmisel käituda.

Pärast eilset "Aktuaalset kaamerat" andsid mõned ühistud märku, et nendeni pole terviseameti juhis jõudnud. Terviseameti pressiesindaja Margit Pulga sõnul on ameti teada teade korteriühistutele välja läinud, aga kindluse mõttes kontrollitakse see veel üle ja saadetakse uuesti, kui tõesti on juhtunud, et mõni korteriühistu ei ole seda veel saanud.

"Hetkel on meil terviseameti kodulehel olemas juhis nii eesti kui ka vene keeles. Kohe on lisandumas ka ingliskeelne variant," märkis Pulk.

"Lähipäevil saab valmis ka eesti-, vene- ja ingliskeelne koristusjuhise plakat, mille proovime koos koostööpartneritega kortermajadesse organiseerida, et see oleks võimalik stendidele üles panna," sõnas Pulk.

Juhise täismahus lugemiseks või allalaadimiseks klikake alloleval dokumendil.

