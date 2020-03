Juba teist korda osutub olukord välisministri räägitule risti vastupidiseks. Seekord muutsid meelt soomlased

Välisministeeriumi teabejuht Inga Bowden ütleb, et eile jagatigi just seda infot, mida Soome poolelt oli saadud. "Meie diplomaadid käisid Soome välisministeeriumi poolt kokku kutsutud briifil," sõnab Bowden. Reinsalu eilne jutt oli ametlik info, mis on praeguseni veel ka Soome piirivalve kodulehelt leitav, kuid mille osas Soome saatkond on meie välisministeeriumi hinnangul juba öelnud, et ka seal tuleks info ära muuta.

Samas tõdeb Bowden, et praegu ongi keeruline ja ebameeldiv aeg. Nende eesmärk on võimalikult kiiresti anda ametlik info edasi. Kui olukord peaks hiljem muutuma, siis tulevad ka süüdistused välisministeeriumi ja välisministri suunal, kuigi olukord ei sõltu Bowdeni sõnul neist.

"Praegusel ajal peabki olema selleks valmis, et tingimused ja olukord muutubki väga kiiresti," sedastab Bowden.