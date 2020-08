Juba teine piirkond Eestis: politsei piirab ka Ida-Virumaal öist alkoholimüüki

Ida prefekti otsusega keelatakse alkohoolsete jookide jaemüük kõigis Ida-Virumaa meelelahutus-, toitlustus- ja muudes asutustes ajavahemikul 23.00-06.00. Piirang kehtib kaks nädalat ning meetme vajalikkust hindab PPA koostöös Terviseametiga kord nädalas.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul kehtestatakse alkoholimüügi piirang rahva tervise ja avaliku korra kaitseks. „Viimastel päevadel on Ida-Virumaal hüppeliselt suurenenud koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv ning nakatumiskordaja on kerkinud 26 inimeseni 100 000 elaniku kohta. Et ära hoida viiruse veelgi suurem levik, keelame ajutiselt öise alkoholimüügi toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Viiruse leviku peatamiseks on oluline igaühe panus ja kutsun kõiki inimesi üles käituma vastutustundlikult ning tegema kõik selleks, et kaitsta nakatumise eest nii ennast kui ka teisi,“ ütles Kruup.

Piirangust kinnipidamist jälgib kohalik omavalitsus koostöös PPA ja Terviseametiga.

Tervisemaet teatas täna, et Ida-Virumaal kahe koldega on seotud juba ligi 30 uut haigusjuhtu

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baari külastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 12 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud neli kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 14 koroonaviiruse juhtu.

"Nakkuskolded Ida-Virumaal kinnitavad juba varasemalt teadlaste poolt välja toodud tõsiasja, et COVID-19 on nii-öelda pidude haigus. Palju inimesi tihedalt koos suletud ruumis loovad koroonaviiruse levikule eriti soodsad eeldused. Alkohol paraku soodustab riskikäitumist ja COVID-19 nakkuse ülekandumist,“ ütles peaminister Jüri Ratas keeldu kommenteerides. „Tartu maakonna näitel näeme, et pärast alkoholimüügi piirangu sisseviimist vähenes kohapeal haigestumiste arv.“