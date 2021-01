Juba täna õhtul: Eesti aasta auto selgub esimest korda Delfi TV otseülekandes

Otseülekanne Delfi TVs algab neljapäeval kell 18:30.

Saku Suurhalli hübriidareenil on kohal kõik tänavused finalistid: Honda E, Land Rover Defender, Peugeot 208, Porsche Taycan, Škoda Octavia ja Toyota Yaris.

Esmane valik tehakse 12 kuu jooksul Eestis turule tulnud uudismudelite vahel. Eelnevate aastate jooksul on tänavustest finalistidest Eesti aasta autoks valitud Honda, Peugeot (kaks korda) ja Škoda, kes on tiitli endale saanud lausa neljal korral. Porsche ja Toyota on ka varem finaalis olnud, kuid ei ole kordagi võitnud, Land Rover on finaalis esmakordselt.

Eesti aasta auto 2021 valib Eesti autoajakirjanikest koosnev žürii, mida veab Tehnikamaailma peatoimetaja Tõnu Ojala.

Žüriisse kuuluvad Raiko Ausmees (Masinawärk), Kristjan Ojang (Autoleht), Veli V. Rajasaar (Accelerista), Kaspar Sepp (Auto24), Kristjan Sooper (Autoleht), Esta Tatrik (Postimees) ja Tarmo Tähepõld (Autogeenius), esimees on Tõnu Ojala (Tehnikamaailm).

Eesti aasta auto 2021 esitleja on Shell Helix ning energiapartner Alexela.

Sündmuse avab Eesti tuntuim slackliner, Red Bulli ametlik sportlane Jaan Roose ning lõpetab Grete Paia akustiline kontsert. Ülekannet juhivad Raiko Ausmees ja Erki Veiko portaalist Masinawärk.