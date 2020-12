Juba sel pühapäeval: Eestis alustatakse koroona vastu vaktsineerimist Ida-Virumaal

Vene Delfi kajastab, et alustuseks vaktsineeritakse Ida-Virumaal töötavaid arste. Narva haigla ülemõde ja terviseameti kriisistaabi liige Natalja Metelitsa sõnas, et pühapäeval hakatakse vaktsineerima Ida-Viru keskhaiglas ning päev hiljem Narva haiglas.

"Meie haigla on saanud 65 vaktsiiniannust. Vaktsineerime inimesi, kes nn koroonarindel - erakorralise meditsiini osakond, kiirabi ja koroonaviiruse osakond," selgitas ta ja lisas, et vaktsineerimine on vabatahtlik.

Vaktsineerimine koosneb kahest annusest, teine süstitakse kolm nädalat hiljem. Eestisse tuuakse esialgu Euroopas esimesena müügiloa saanud Pfizer/Biontechi vaktsiin. Eeldatavasti saab jaanuaris müügiloa ka Moderna vaktsiin.

Esmased vaktsineerimiskohad on haiglad, perearstikeskused, hooldekodud, elutähtsate teenuste osutajate töökohad, teiste suurema nakkusriskiga eesliinitöötajatega töökohad, nakkuskliinik ja vaktsineerimiskabinetid.

