Jõupositsioonil ERR surub küsitavaid võtteid kasutades konkurendid hankelt eemale

Töötukassa soovib järgmisel aastal ETV eetris näha enda tegemisi tutvustavat saatesarja, mis peaks koosnema 12 osast. Selleks on korraldatud hange, kus ühe tingimusena on osalejatel vaja saada ERR-ilt kinnituskiri, et saadet kindlasti on võimalik ETV eetris näidata.

Pole imestada, et Töötukassa soovib kindlustada, et nende tellitud saadet kindlasti ka vabalevis näidatakse, sest TV3 ja Kanal2 on teatavasti vabalevist lahkunud.

5.3. Osaleja poolt esitatavad dokumendid: 5.3.1.Kinnituskiri Eesti Rahvusringhäälingult (ERR), et saadet on võimalik näidata ERR programmi ETV eetris 2020 aastal, 12 osa;

Nagu ütleb ka Töötukassa pressiesindaja Annika Koppel, et nende soov on tagada kõnealuse tööelu ja erinevaid ameteid tutvustava saate tasuta kättesaadavus kogu vaatajaskonnale.

ERR annab kinnituskirja ainult ETV-le?

Ehkki Koppel ütles Delfile, et hankesse ei ole lisatud ühtegi nõuet, mis takistaks osalemast erinevatel produktsioonifirmadel, on selge, et kinnituskirja punktiga on ERR-ile kätte mängitud võimalus pakkujate ringi endale sobivalt kitsendada ja nagu selgub, on ERR seda võimalust ka häbenemata kasutanud.