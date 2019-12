“Jõulutunnel” tekitas ebaõnnestunud artikliga Elva inimestes palju segadust ja küsimusi, mis päädis allkirjade korjamisega

Greete Palgi RUS

Möödunud aasta "Jõulutunnel" toetas haruldasi haigusi põdevate laste ravi. Foto: Rauno Volmar

ETV heategevussaade “Jõulutunnel” kuulutas detsembri alguses, et koguvad tänavu raha psüühiliselt katkiste laste ja noorte ravikodu jaoks, mis rajatakse Elva lähedale looduskaunisse paika Peedule. See pani kohalikud elanikud küsima, miks neid planeeringusse ei kaasatud. Selgus, et taotlus ravikodu detailplaneeringu alustamiseks esitati samuti alles detsembri alguses ning tegelikult pole selge, kas Peedule seda hoonet rajada üldse saab.