Jõulukaardist sai tüliõun. LGBT+ filmifestivali korraldaja saatis konservatiivide perele ärritava kaardi

„See on selge provokatsioon ja teatud määral rünnak mu alaealiste laste suhtes. See oli adresseeritud perekonnale. Kuna neil on sellel kaardil kiimalises poosis aluspesu väel mehed, siis see oleks võinud ümbrikus olla, et lapsed ei peaks nägema. Seda enam, et see on reklaam, see on küll seotud jõulusoovidega, aga seal on ürituse kuupäev peal. Ka see ei ole nagu sünnis, et jõulukaart teha ja panna järgmise aasta lõpus toimuva ürituse reklaam,” sõnas Poolamets.

Ta usub, et kaart saadeti just neile, sest nad on varem olnud Festhearti filmifestivali suhtes kriitilised ning seadnud küsimuse alla, et kas festivali peaks korraldatama Rakvere linna rahalisel toetusel. Linn ja festival on rahastamise asjus ka kohtuteed käinud, sest linnavolikogu otsustas festivalile eraldatud raha õigusvastaselt vähendada, kuigi kultuurikomisjon oli festivali korraldamiseks määranud rohkem raha.

„Vahel tundub, et eetika kaob ära. Nende reklaamid on seksuaalsed, nad ise defineerivad ennast läbi seksuaalsuse, et nad on seksuaalvähemus. Tekib küsimus, et mis on armastusega siin pistmist, millest nad ise pidevalt räägivad? Kui propageeritakse armastust, siis tehke ka oma reklaamid siivsad, ei ole jõulupostkaardina vaja kiimlevaid mehi. Olge päkapikumütsides,” ütleb Poolamets lõpetuseks.