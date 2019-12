Jõuluilm tuleb nutune: sajab vihma, sooja on kuni 4 kraadi

Neljapäeva (19.12) öösel suundub madalrõhkkond kiiresti üle Lõuna-Soome Laadoga taha ja selle vahetus on meie ilm öö hakul tormise lääne- ja loodetuulega, puhanguid kuni 25 m/s, Virumaa rannikul kuni 30 m/s, pärast südaööd tuul lääne poolt alates nõrgeneb. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Päeval madalrõhkkond kaugeneb ning selle järel loode- ja läänetuul nõrgeneb, õhtupoolikul pöördub edelasse. Taevas selgineb ja saju võimalus on väike. Õhutemperatuur on öösel 0..+4, päeval +1..+5°C, pärastlõunal langeb.

Reede (20.12) ööks tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta. Päeval laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ning kõrgrõhuhari taandub Venemaale. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning muutub veidi tugevamaks. Suuremat sadu ei tule, vaid õhtuks tihenevaist pilvedest võib Lääne-Eestis veidi vihma tibada. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, saartel kuni +4, päeval 0..+2, saartel ja läänerannikul kuni +4°C.

Laupäev (21.12) tuleb Venemaal oleva kõrg- ja Läänemerele ulatuva madalrõhkkonna piirimail mõõdukalt tugeva kagutuulega. Nõrka vihma võib vaid üksikuis paigus tibada. Õhutemperatuur on öösel 0..+4, päeval +2..+5°C.

Pühapäeval (22.12) kujuneb Rootsi rannikule väike rahulik madalrõhkkond ja selle servas on meie ilm pilvine. Vahetevahel sajab vihma. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 1..5, päeval 4..6°C.

Esmaspäev (23.12) tuleb madal- ja kõrgrõhuala piirimail pilvine. Vihma tõenäosus on öösel suurem, päev on üksikute sajuhoogudega. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 2..6°C.

Jõululaupäeval (24.12) muutub kõrgema rõhuga foon veidi tugevamaks. On üksikute sajuhoogude võimalus, mis tulevad alla eelkõige nõrga vihmana. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0.+4°C.