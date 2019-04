JOONISED | Visioonikonkursi võidutöö püüab veevulina kaudu elustada Härjapea jõge

Võidutöö autoreiks osutusid Villem Tomiste ja Anna Mari Liivrand (OÜ Stuudio Tallinn).

Esikoha vääriliseks tunnistatud võistlustöö mõjus kõige veenvamalt, kuna väljapakutud ruumiline mõte on läbiv ning võistlustöös leiduvad nii üldisemad kui ka detailsemad professionaalsed ettepanekud, mis on omavahel heas tasakaalus, leidis žürii.

Pakutud kontseptsioon on seotud tugevalt Härjapea jõe ajalooga ning ümbritseva keskkonnaga, mis võimaldab visiooni edukalt linnaruumis kasutada. Töö on kontekstitundlik ja kasutab ära olemasolevat maastikku. Idee vulinast, mida kuuleb kogu teekonna ulatuses ja mis delikaatselt viitab veele, on intellektuaalne. Ettepanek sel viisil vee tagasitoomiseks linnaruumi on nutikas.

Teise koha pälvis võistlustöö märgusõnaga "Vool" (Stuhh Arhitektuur OÜ; Stina Metsis, Kadri Randoja, Anna Maistruk) ning kolmanda koha töö märgusõnaga "Härjapea viirastus" (Maire Suimets, Anna Veske).

Ostupreemia pälvisid tööd märgusõnaga "Kallas" (Elina Liiva, Janeli Voll, Helena Rummo, Jennifer Rose Jackson) ning "Viirastus" (Meelis Nurm, Arhitektuuribüroo M Nurm)

Visioonivõistluse eesmärk oli mõtestada ajalooliselt läbi Tallinna kesklinna voolanud Härjapea jõe tagasitoomine linnaruumi Juhkentali asumit Tallinna mereäärega ühendava kergliiklusteekonna ja Härjapea kulgu tähistavate linnaruumielementide näol.

"Konkursile laekunud 14 töös pakuti välja väga huvitavaid ja eriilmelisi lahendusi," ütles žürii esimees, abilinnapea Andrei Novikov. "Kõik võistlustööd sisaldasid huvitavaid ettepanekuid Härjapea ajaloolise jälje võimendamiseks. Ettepanekute linnaruumiline realiseerimine saab olema järgnevate aastate endise jõesängi teekonnal asuvate planeeringute ja ehitustegevuste üks eesmärke."