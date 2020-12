JOONIS | Vaata, kuidas jõuab vaktsiin Eestisse, terviseameti lattu, sinu organismi

Sotsiaalministeeriumi teatel vastutab vaktsiini transpordi eest liikmeriiki kokku lepitud kohta vaktsiinitootja. Eesti puhul on kokku lepitud, et tootja transpordib vaktsiini terviseameti kesklattu.

Kesklaos tagatakse vajalikud tingimused vaktsiinide hoiustamiseks, need vajavad tavapärasest madalamaid temperatuure (-15 ͦC kuni -80 ͦC). Eriti madalate temperatuuride hoidmiseks on kaks võimalust: kuiv jää ja ultrasügavkülmikud. Mõlema variandi olemasolu tagatakse terviseameti kesklaos hiljemalt 2020. aasta detsembri lõpuks. Terviseameti kesklaos vaktsiine hoiustatakse ning sealt jagatakse need laiali vaktsiinide jaotuskava ja vaktsineerijate vajaduste alusel.

Kesklaost jagatakse vaktsineerijatele koos vaktsiinidega ka vaktsiini lahustamiseks ja manustamiseks vajalikud süstlad, nõelad ja lahusti. Vaktsineerijatel ei ole vaja luua eritingimusi või soetada lisavahendeid vaktsiinide säilitamiseks. Eesti-sisene transport madalaid temperatuure nõudvate vaktsiinide korral toimub kord nädalas või vastavalt vajadusele vaktsineerimiskohtadesse. Ka kõige nõudlikumad COVID-19 vaktsiinid säilivad kuni viis päeva vaktsiinide hoiustamise tavatingimustel (2 ͦC

kuni 8 ͦC).

"Vaktsiinid tulevad mitmedoosilistes viaalides ning seetõttu nõuab manustamine ja vaktsiinide Eesti-sisene laialivedu tavapärasest hoolikamat planeerimist," teatas ministeerium.

Esmased vaktsineerimiskohad on haiglad, perearstikeskused, hooldekodud, elutähtsate teenuste osutajate töökohad, teiste suurema nakkusriskiga eesliinitöötajatega töökohad, nakkuskliinik ja vaktsinieerimiskabinetid.

