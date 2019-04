JOONIS | Uus Kopli rulapark valmib koostöös ekstreemsportlastega

Projekteerimistööde käigus valminud projekt näeb ette kahe eraldi sõiduala rajamist algajatele ja kogenud sõitjatele. Skatepark'i ehitamise üle arutlemisega alustati märtsis, mil Spordi- ja noorsooameti eestvedamisel kogunes esimene koostöögrupi kohtumine, kus osalesid ka noorte huvigruppide esindajad.

Kohtumise tulemusel valmis esialgne ekstreemsportlaste poolt kokku pandud visioon sellest, millist parki nad Koplis näha sooviksid. Linn andis noortele ette vaid ühe kriteeriumi – park peab vastama nii algajate kui ka kogenud sõitjate ootustele. Ühiselt otsustatigi, et taasavatavasse rulaparki rajatakse seega kaks eraldi

sõiduala – üks harjutus- ja soojendussala ja teine juba kogenenud sõitjatele.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et Põhja-Tallinna noored saavad nüüd taas võimaluse ekstreemspordialadega tõsiselt tegeleda.

„Mul on hea meel, et nüüd saab ka Põhja-Tallinn suurepärase ekstreemspordiväljaku – kõikides teistes linnaosades on ühel või teisel kujul sellised väljakud olemas, nüüd on linn täitnud oma võla ka Põhja-Tallinna noorte harrastajate ees. Eelmisel aastal ehitasime kolm uut välispordiväljakut Kesklinna, Lasnamäele ja Mustamäele, loodame jätkata samas vaimus ka tulevikus,“ sõnas Belobrovtsev.

Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko sõnul soovitakse uue pargi rajamisel säilitada ka varasema rulaplatsi eripära.

„Kopli vana rulaplats oli noorte ekstreemsportlaste seas tuntud oma atraktsioonide ja sõiduliinide poolest, mis erinesid teiste parkide omadest. Seetõttu püüame me uue pargi planeerimisel neid iseärasusi kindlasti säilitada ja leida ka sealjuures uusi huvitavaid lahendusi,“ ütles Julianna Jurtšenko.