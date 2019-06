Joobes juht jäi ilma kaubikust ja juhtumisõigusest

„Mees teadis väga hästi, et ta ei tohiks sõidukit juhtida. Ta tunnistas, et jõi alkoholi õhtul, öösel ja ka sama päeva hommikul, kuid otsustas siiski, et istub autorooli, et sõbranna piiripunkti sõidutada, lootes, et ta ei kohta teel politseinikke,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Narolin lisas, et mehe varasemat käitumismustrit hinnates otsustas politsei taotleda kohtus nii aresti, juhtimisõiguse äravõtmist kui ka sõiduki konfiskeerimist. Kohus otsustas lisaks seitsmepäevasele arestile ja konfiskeerimisele võtta autojuhilt ära juhtimisõigus kolmeks kuuks.

„Selles juhtumis ei pane imestama paadunud liiklusrikkuja käitumine, vaid see, et reisija ei takistanud joobes juhti rooli istumast ja oli ise nõus oma eluga riskima, joobes sõidukijuhi autosse istudes,“ lisas Narolin.

„Sageli ei teadvusta need, kes istuvad pärast napsutamist autorooli, et üks väike kergemeelsus võib minna ühekorraga maksma nii vabaduse, juhtimisõiguse kui sõiduki enda. Arestimajas on juba hilja öelda: „Aga mulle tundus, et olen juba kaine“, märkis kohtunik Heili Sepp.

Sel aastal on politseinikud liiklusest kõrvaldanud üle 3200 joobes juhi, kellest veidi üle kolmandiku olid kriminaalses joobes.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.