Jõks: poliitiline korruptsioon närib riigi tervist hullemini kui viirus

Allar Jõks kommenteeris "Esimeses stuudios" riigiprokuratuuri esitatud kahtlustust Keskerakonnale Porto Francoga seotud kriminaalasjas, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Siin tuleb mul olla sõnadega ettevaatlik, sest praegu on liiga vara kommenteerida seda, las uurijad, advokaadid ja kahtlustatavad teevad oma tööd. Aga selge on see, et poliitiline korruptsioon, juhul kui kahtlustused osutuvad tõeks, närib tegelikult riigi julgeolekut, riigi tervist hullemini kui viirus, sest viirused tulevad-lähevad, vaktsiinid toimivad või mitte, aga poliitikuid sa ei saa ju karantiini panna selleks, et poliitilist korruptsiooni välja juurida," rääkis Jõks.

Ta märkis, et võimalikest õiguslikest tagajärgedest Keskerakonnale huvitavam küsimus on see, kuidas olukord mõjutab Eesti poliitikat.

"Ma arvan, et üks küsimus on, millised on õiguslikud tagajärjed, teine küsimus on, millised on poliitilised tagajärjed. Ma arvan, et õiguslikud tagajärjed ei huvita väga paljus mitte kedagi, kas see rahatrahv kokkuvõttes on nii palju või teistsugune. Ja selge on see, et selliste rikkumiste eest ühtegi erakonda Eestis ka ära ei keelata, kuigi põhiseadus näeb ette ka võimaluse keelata erakond, mille tegevus on põhiseadusliku korraga vastuolus. Hoopis huvitavam on, kuidas see mõjutab Eesti poliitikat, veelgi olulisem, kuidas ta mõjutab Eesti poliitilist kultuuri," rääkis Jõks.

Endine õiguskantsler Indrek Teder tõdes saates, et ükski partei ei saa rahaliste toetajateta võimul olla, kuid tähtis on ikkagi see, et toetus oleks seaduslik.