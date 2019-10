Jõhvis selgitati Aasta Õpetajad! Elutöö preemia pälvis Lauri Leesi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles oma kõnes, et õpetajate panust on raske, et mitte öelda võimatu üle hinnata.

"Õpetajaid on väga vaja olnud kõikidel aegadel kõikides ühiskondades. Nii jääb see ka tulevikus," sõnas Reps.

Elutööpreemia laureaati tutvustades tõi minister esile tema mitmekülgse ja järjepideva panuse Eesti haridusse ja kultuuri. "Lauri Leesi on kindlasti inimene, kes jääb Eesti rahvuslikku ajalukku hariduse ja kultuuri kujundajana," ütles ta.

Laureaadid:

Aasta lasteaiaõpetaja Kersti Kuusk, Tallinna Endla Lasteaed, Kopli Lasteaed

Aasta klassiõpetaja Annika Tõnurist, Sillaotsa Kool, Tartumaa

Aasta klassijuhataja Kadi Kaja, Saue Gümnaasium, Harjumaa

Aasta põhikooli aineõpetaja Rasmus Kits, Tallinna 21. Kool

Aasta gümnaasiumiõpetaja Lauri Mällo, Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Aasta kutseõpetaja Meeta Heinaste, Tallinna Ehituskool

Aasta tugispetsialist Larissa Tsõganova, Narva Lasteaed Tareke

Aasta õppejõud Kaido Kikkas, Tallinna Tehnikaülikool

Aasta õppeasutuse juht Maarja Merigan, Tallinna 32. Keskkool

Aasta hariduse sõber Hannes Maripuu, Tallinna Loomaaed

Aasta haridustegu Liikuma kutsuv kool: pilootkoolist mentoriks, Antsla Gümnaasium, Võrumaa

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia Lauri Leesi.

Üheksa kategooria laureaadid pälvisid riikliku preemia suurusega 10 000 eurot. Elutööpreemia laureaadi preemia on 65 000 eurot.