Jõhvi vallavanem Martin Repinski annab oma staažikatele töötajatele sule sappa: niimoodi saab inimesed mugavustsoonist välja

"Neid on tegelikult olnud rohkem, aga viimasel ajal jah neli," rääkis Repinski inimestest, kelle vald on ühel või teisel viisil lahkuma sundinud. Ametlikult on enamik neist lahkunud poolte kokkuleppel

"Saate isegi aru - inimesed on 20 aastat ametis. Aeg-ajalt peab toimuma rotatsioon, et tuleksid uued mõtted ja aeg läheks edasi," selgitas Repinski staažikate töötajatele sule sappa andmist. "Nii tehakse igal pool, et inimesed tuleksid oma mugavustsoonist välja," kirjeldas ta oma juhtimispõhimõtteid. Repinski mingeid konkreetsemaid probleeme, mis põhjusel vald sellised käigud on ette võtnud, välja tuua ei soovinud.

Raamatukogu juhile Ingrid Spitzile pakuti Repinski sõnul madalamapalgalist ametikohta ja kompensatsiooni. Spitz rääkis toimuvast ajakirjanikega, mille peale Repinski ta vallandas, põhjendades, et surve avaldamisest avalikult rääkimine kahjustab tööandja mainet.

"Mulle meeldib väga selline süsteem, nagu see on riigi tasandil, kus iga viie aasta tagant toimub konkurss ja nii vanad kui uued töötajad saavad kandideerida. Kui vana sobib, siis jäetakse ta ametisse, kui leitakse, et uuematel on huvitavamad ideed, siis valitakse nemad ja see on normaalne. Inimene ei tohiks kõmne küünega oma töökohast kinni hoida," ütles Repinski.

Repinski sõnul Jõhvis heal tasemel, kogenud ja sobiva kvalifikatsiooniga inimeste leidmisega üldjuhul raskusi ei ole.