Jõhvi vald loobub Repinskile hüvitise maksmisest

Aprilli keskel võttis Jõhvi vallavolikogu vastu otsuse, mille järgi oleks Repinski saanud nelja kuupalga suuruse hüvitise. Tema 3600-eurose palga juures tähendanuks see 14 400 eurost lahkumiskingitust.

Täna ütles volikogu esimees Eduard East Delfile, et volikogule on esitatud eelnõu, millega tühistatakse Repinskile mõeldud hüvitise väljamaksmine.

"Puhtalt õiguslikel põhjuselt," lisas East. Nimelt ei luba kohaliku omavalitsuse korralduse seadus maksta hüvitist juhul, kui volikogu poolt kohale määratud töötaja lahkub omal soovil.

East lisas, et volikogule pole esitatud ka ühtegi teist alternatiivi, mille järgi oleks parlamenti suundunud Repinskile võimalik hüvitist maksta.

Volikogu esimees lausus, et sisulise tegevuse eest oleks tema meelest siiski sobilik Repinskile hüvitist maksta. "Need toodud investeeringud vääriks tähelepanu." Samas väidetavalt pole Repinski ise säärasest tunnustamisest huvitatud. "Martin on avaldanud arvamust, et ta ei tahagi seda vastu võtta," ütles East.

Repinski sai Jõhvi vallavanemaks mullu juunis. Kui varem oli vallavanema palk 2800 eurot, siis tema ametiajal kerkis see 3600 euroni.

Repinski on varem öelnud, et riigikogu töö on tema jaoks huvitavam kui Jõhvi vallavanema oma. Samuti on tema jaoks oluline esindada riigikogus Ida-Virumaad, mis ilma tema riigikokku siirdumiseta jääks esindamata. Kõigele lisaks on Repinski hinnangul riigikogu liikmel võimalik poliitilisi arenguid mõjutada rohkem kui vallavanemal.