Jõhvi lasteaias käis laps, kelle vanemad on koroonapositiivsed

Jõhvi ühendatud lasteaedade direktori asetäitja Malle Visnapuu kinnitas Delfile, et Kalevipoja lasteaia segarühmas Sajajalgsed käis eile laps, kelle vanemad on nakatunud koroonaviirusesse. Rühmas on kokku 14 last.

"Vanemad helistasid eile kell pool neli ja andsid teada, et on koroonapositiivsed. Lapse viis vanaisa kohe lasteaiast ära ja meie hakkasime koostöös terviseametiga tegutsema," ütles Visnapuu.

Segarühm otsustati sulgeda tänasest kuni nädala lõpuni. Lasteaed on palunud vanematel selle aja jooksul oma lapsi jälgida ning sümptomite ilmnemisel pöörduda kohe perearsti poole ja teavitada lasteaeda.

Terviseamet: potentsiaali on suuremaks nakkuskoldeks

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles, et lapsevanematel avaldusid koroonaviirusele viitavad sümptomid ja seepärast läksid nad ka testi tegema. Eile enne vastuse saamist otsustasid nad oma lapse siiski lasteaeda saata.

Kingsepp sõnas, et tegemist on perekoldega - lisaks kahele vanemale on nakatunud veel üks pereliige. Ta nentis, et ilmselt lisandub ka neljas nakatunud lähikondlane.

Koroonapositiivsete vanemate lapsele veel testi tehtud ei ole, sest tal ei ole sümptomid avaldunud.

"Paraku on potentsiaali suuremaks nakkuskoldeks, sest need inimesed on palju ringi liikunud," nentis Kingsepp. "Tegeleme aktiivselt nakkuskoha otsimise ja kontaktsete kaardistamisega. Nähtavasti on homme juba täpsemat infot," lisas ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!