Jõhvi jagab koolitoitu vaid sajale lapsele 1500st. Lapsevanem: paljud on varsti nälja piiril

“Sooja toidu viime koju, et ei toimuks kogunemisi ühes kohas,” sõnas Kreintzberg, kuid lisas, et koju viiakse toitu neile, kes elavad Jõhvis. “Need, kes elavad Jõhvist väljas, käivad graafiku alusel toitu toomas.”

Kohtla-Järve sotsiaalteenistuse abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul jagatakse toidupakke koolist. “Rahvas tuleb omal ajal, graafiku alusel, et kokku ei puutuks,” selgitas ta.

Ka Tartu jagab toitu vaid abivajajatele

Tallinna pressiesindaja Leini Jürisaar kinnitas, et pealinnas jagatakse toidupakke kõigile soovijatele ning soovijate arv on suurenenud. Need, kes soovivad koolitoitu saada, peavad ühendust võtma kooliga. “Siis kool teab arvestada,” ütles Jürisaar. Toidupakid saadakse kätte kodulähedasest koolist.

Tartus lähenetakse olukorrale aga sarnaselt Jõhviga. Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul viiakse abivajajatele soe toit koju. Abivajajate nimekiri on koostatud klassijuhatajate ja sotsiaalpedagoogidega koostöös.

Küsimusele, kas nad on arutanud pakkide jagamist kõigile soovijatele, vastas Raave, et selleks ei ole vahendeid. “Koolitoidu riiklik toetus on üks euro päevas,” täpsustas ta.

Raave lisas, et kuna tungiv soovitus on püsida kodus, siis ei ole toidule järele tulemine mõistlik. “Kui keegi nüüd otsustab, et tahab ka koolilõunat, siis peab koolile teada andma,” ütles ta. “Kool teeb valiku, kas laps saab süüa või mitte.”

Praegu saab Tartu linnalt koolitoitu ligikaudu 240 last. Koolilapsi terve linna peale kokku on aga tervenisti 12 000. “Me pole suutelised neile kõigile toitu koju viima,” sõnas Raave ja lisas, et ka järeletulemisega oleks raskusi, kuna parem on, et ei liigutaks ega kogunetaks.

Raave sõnul on Tartu linnavalitsus valmis selleks, et vajadus koolitoidu järele kasvab, kui inimesed hakkavad töötuks jääma. “Teisest küljest ei laeku linnale enam nii palju tulumaksu kui varem ning siis ei ole meil võimekust osutada kõigile samaväärset teenust,” nentis ta. “Seega on fookus tõelistel abivajajatel.”