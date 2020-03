Jõhvi Bauhof on jälle avatud, eelmisel nädalal kinnitati ühel töötajal koroona

Bauhofi turundusdirektor Evelin Pae ütles Delfile, et nakatunu ja teised Jõhvi kaupluse töötajad viibivad endiselt kodus, on ühendust võtnud oma arsti või terviseametiga ning on kinnitanud, et nende enesetunne on jätkuvalt hea.

Kauplus suleti, kui 13. märtsil kinnitati ühel töötajal koroonaviirus.

Teisipäeva seisuga oli Jõhvi kauplus desinfitseeritud. "Desinfitseerimistöödeks kasutati eripuhastustöödele spetsialiseerunud ettevõtet ning toiduainetööstustes ja terviseasutustes kasutatavaid vahendeid. Samuti järgiti puhastustööde käigus kõiki terviseameti juhiseid ning soovitusi. Puhastati kõik olmeruumid ja töötajate töökohad müügisaalis, samuti pinnad, millega kliendid võisid vähegi kokku puutuda," ütles Pae.

Pae rääkis, et kuna aia- ning remondihooaeg on alanud ning klientidel vajadus tööriistade ja muu aiakauba järgi järjest suureneb, samuti kuna esmatarbekaupade müügid on viimastel päevadel järsult kasvanud, otsustas juhtkond pärast kaupluse puhtuses ning turvalisuses veendumist, kaupluse uksed taas klientidele avada. Kaupluse avamise osas andis loa ka päästeamet.

Kauplus avati täna hommikul ning teenindava personalina kasutatakse teistest kauplustest ajutliselt kokku komplekteeritud meeskonda. Samuti osaleb kaupluse avamispäeva töö koordineerimise juures ettevõtte juhtkonna esindaja. Kõigi teiste töötajate tervislikku seisundit jälgitakse nii enne tööpäeva algust hommikuti, kui ka jooksvalt tööpäeva jooksul.