Jõgevamaal puhkes täna öösel kortermajas tulekahju

Põleng J.Kuperjanovi tänaval Tartus Foto: Raido Vint

Päästjad said teate Painküla kortermaja keldri põlengust, kuid kohapeal avastati, et ka korteris on tulekahju. Põlenud korteris on päästjad käinud varemgi kustutustöid tegemas.