Jõgevamaal kadunud Andres leiti surnuna

Esmaspäeval sai politsei teate, et laupäevast saati pole koju Mustvee valda Putu külla ilmunud 57-aastane Andres. Mehel oli telefon küll kaasas, ent see oli välja lülitatud. Lähedaste sõnul oli mees varasemaltki perele sõna jätmata mõneks ajaks kodust lahkunud ning päevi sõprade juures mööda saanud, ent on siis alati ise tagasi koju tulnud või endast mingil moel märku andnud.

Jõgevamaa piirkonnapolitseinik Andrus Väits rääkis, et täna hommikul võttis otsingumeeskond taas suuna Mustvee valda Putu külla, kus ühes piirivalve teenistuskoertega kammiti sealne maastik, mets ja kadunud mehe kodukanti taaskord läbi.

„Metsas liikudes haistsid otsingule kaasatud piirivalve koerad midagi ning juhatasid otsingumeeskonna mehe kodust umbes pooleteise kilomeetri kaugusele tihnikusse, kust leiti kodust lahkunud ja kadunuks jäänud 57-aastase mehe surnukeha. Seni kogutud teave ei anna mehe surmas põhjust kuritegu kahtlustada, kuid kõik täpsemad üksikasjad selgitatakse edasises ekspertiisis,“ kirjeldas piirkonnapolitseinik.