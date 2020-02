Jõgevamaal hukkus veokiga teelt välja sõitnud mees

Teade kraavi sõitnud veokist laekus politseile täna pealelõunal kella 14.45 ajal, kui sündmuskohalt mööda sõitnud liikleja andis teada, et Jõhvi-Tartu-Valga maantee 92. kilomeetril sõitis tee kõrval asuvasse loomalauta tsisternhaagisega raskeveok.

Tartu patrulltalituse välijuht Kajar Pent vahendas, et esialgsetel andmetel oli veok liikunud Tartu suunas, kui selle juht kaotas lauges vasakkurvis oma masina üle kontrolli, sõitis üle vastassuunavööndi teelt välja ning põrutas läbi lauda seina. Veokit juhtinud 55-aastane mees hukkus kahjuks sündmuskohal.

„Miks juht veoki üle kontrolli kaotas, kas juht oli kaine, sai terviserikke või on põhjus muus, seda selgitab politsei edasises uurimises,“ ütles Pent. Välijuht lisas, et tee sündmuskohal oli hooldatud ning lumevaba. „Sõidutee avariipaigas on küll märg, kuid mitte libe. Lubatud suurim kiirus sel teelõigul oli 90 km/h ning nähtavus hea,“ selgitas Pent.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.