Jõgeva väikekogudus saab riigieelarvest kiriku rajamiseks miljoni euro suuruse rahasüsti: ehitushanget pole veel välja kuulutatud

Järgmise aasta riigieelarve lubab miljon eurot Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Jõgeva koguduse ehituseks ja sisustuseks. Jõgeva vallavolikogu liige riigikogulane Aivar Kokk (Isamaa) selgitas, et plaan on ehitada kogukonnakeskus, kus saavad koos käia ka eakad ja puudega inimesed, korraldatakse kontserte, peetakse pulmi ja matusetalitusi.

"Kuna ehitus on koguduse maal, siis käib jutt nimetuse poolest kirikust. Ehitusprojekti peal on kirjas, et see on multifunktsionaalsete lahendustega kogukonnakeskus. Seal on ka õue- ja puhkealade rajamine kirjas," sõnas Kokk.

Kokk ütles, et riigihanget keskuse ehitamiseks pole veel välja kuulutatud ja seega pole ka teada, kui palju see võiks maksma minna. "Tõenäoliselt miljoni euro ringi see jääbki," sõnas ta.

Jõgeva koguduse õpetaja Georg Glaase ütles, et riigieelarvest saadav toetus aitab ehituse maksumuse kindlasti katta. "Üle selle see kindlasti ei lähe," märkis ta.

Varasemad toetused

Jõgeva 44-liikmeline kogudus on saanud riigilt toetust varemgi. Delfi kirjutas, et 2017. aastal panustas maksumaksja Jõgeva usuellu 40 000 eurot, järgmisel aastal sai kogudus Isamaalt kiriku projekteerimiseks juba üle 400 000 euro nn katuserahadest.

Nii Glaase kui ka Kokk selgitasid, et nende toetuste abiga on vanast veetornist ümber ehitatud kellatorn. "Neid vahendeid on ka veel alles, sest vaatetorni sai korda teha oodatust palju odavamalt. Nüüd oodatakse, kas on võimalik edasi ehitada või kasutatakse seda haljastamiseks," ütles Kokk.

Peagi läheneb katuserahade jagamise aeg. Glaase ütles, et Jõgeva kogudus katuserahadest enam toetust ei vaja ja sellest pole ka mõeldud.

Kokk, kes tõi kogudusele kaks aastat tagasi rõõmusõnumi, et riigieelarvest saavad nad toetust, ütles, et tema pole kunagi toetanud kiriku ehituseks katuserahade jagamist. "Ma olen tegevusi toetanud kultuuris ja spordis, oma isiklikest vahenditest toetanud ainult Põltsamaa kirikut," sõnas Kokk.

Sellest hoolimata on Kokk olnud koguduse pikaajaline toetaja, mida kinnitas ka Glaase. "Ta on ettevõtja ja poliitikuna aidanud paljusid kogudusi," lisas ta.