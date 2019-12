Jõgeva raudteejaama ülekäigurajal sai kõrvaklappe kandnud mees rongilt löögi

Tartu politseijaoskonna välijuht Timo Reinthal ütles, et mees sai löögi ülekäigurada ületades. "34-aastane alkoholi tarvitanud mees sai viga ja toimetati haiglasse," lisas ta.

"Praeguseks oleme välja selgitanud, et mees kandis ülekäigukohta ületades kõrvaklappe ega pannud jaamast väljuvat rongi tähele. Tuletan kõigile meelde, et rongijaama läheduses tasub alati liikuda kõrgendatud tähelepanuga veendumaks, et saabuv või väljuv rong tähelepanuta ei jää," toonitas Reinthal.

Reis Tallinnast Tartusse (17.43 - 19.40) hilines pool tundi liiklusõnnetuse tõttu.