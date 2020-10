Jõgeva koguduse juht valitsuse miljonieurosest rahasüstist: see tuli küll üllatusena

"Me ei ole vastavasisulisi taotlusi esitanud, see otsus raha eraldamise kohta tuli küll üllatusena," tõdes Georg Glaase, kui Delfi uuris, kas ta oli teadlik valitsuse plaanist anda miljon eurot Jõgevale kirikuhoone ehitamiseks.

Sama nentis ka eilses "Aktuaalse kaamera" nädalalõpu saates EELK peapiiskop Urmas Viilma. "Kui otsustajate ring oleks olnud teine, siis võib-olla ei oleks olnud tingimata esimeses järjekorras Jõgeva. Kohalikule tasandile suunatud rahaeraldised lähevad reeglina üle kirikuvalitsuse pea," lisas Viilma.

Peapiiskop sõnas ERRile, et piltlikult öeldes tegi valitsus Jõgeva kogudusele miljonieurose annetuse.

Tänases Delfi otsesaates "Vilja küsib" ütles Viilma, et sel viisil raha jagamine on küll riigi õigus, aga kui see toimub kirikuvalitsuse ja koguduse õpetaja teadmata, siis jõutaksegi selleni, et tema annab ajakirjanikele aru, esindades seda poolt, kellele rahaeraldis on tehtud, kuid aru ei anna need, kes otsuse tegid.

Glaase selgitas, et kirikuhoone kavatseti enne valitsuse rahasüsti otsust rajada annetuste ja koguduse omavahendite toel, kuid nüüd valmib hoone ennaktempos. "Initsiatiiv on lähtunud eelkõige kogudusest, aga kui sellised arengud on toimunud, siis on see kindlasti kogudusele toeks."

Kui kogudus ega EELK keskvalitsus valitsusele taotlust ei esitanud ja Viilma sõnul ei oleks Jõgeva kirik olnud investeeringute järjekorras kõige esimene, siis miks valitsus sellise otsuse ikkagi tegi?

Jõgeva koguduse eelistamist on püütud selgitada isamaalasest Jõgeva vallavolikogu liikme ja riigikogulase Aivar Koka sidemetega antud piirkonnas. Kokk, kes tõi kogudusele kaks aastat tagasi rõõmusõnumi, et nad saavad riigieelarvest toetust, ütles möödunud neljapäeval Delfile, et tema pole kunagi toetanud kiriku ehituseks katuserahade jagamist. Siiski kirjutab Eesti Kirik, et Kokk on aidanud kogudusel ka päikesepaneele soetada ja on muud moel praeguse maja hooldamisel abiks olnud.

Jõgeva kogudusele raha eraldamisest rääkis Kokaga ka Viilma. "Mina ütlesin Aivar Kokale seda, et selline rahaeraldamise protsess peab olema läbipaistev ja niimoodi seda raha eraldamise otsust teha ei tohi. See ei ole hea tava," leidis Viilma Vilja Kiisleri otsesaates.