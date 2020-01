Jõelähtme vallavolikogu toetas Linnamäe paisjärve muinsuskaitse alla võtmist

Linnamäe hüdroelektrijaama pais tunnistati kultuurimälestiseks 2016. aasta detsembris ja kaitsevöönd ulatub paisjärvele vaid mõne meetri võrra.

Kaitsevööndi eesmärk

Linnamägi ning Linnamäe hüdroelektrijaama pais on muinsuskaitse all. Paisjärve kinnistul paikneb väärtuslik arheoloogiapärand, mistõttu on otstarbekas kehtestada kõikide lähestikku paiknevate mälestiste ja neid ümbritseva arheoloogilise kultuurkihi säilimiseks ühine kaitsevöönd.

Paisjärv ilmestab Linnamäe vanemaid asustusjärke, mil ala oli kasutusel asulakoha ning kolmest küljest veekogude poolt ümbritsetud linnusena.