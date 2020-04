Jõelähtme vald piirab ligipääsu looduskaunitesse kohtadesse, raskendatud on ka pääs Jägala joa juurde

Jõelähtme vald on otsustanud vähendada massikogunemisi ja seeläbi koroonaviiruse SARS-CoV-2 levimise riski, sulgedes Koogi külas Jägala-Joa tee ristmikult edasipääsu Jägala joa poole, samuti Kaberneeme külas Kaberneeme ristmikult liikluse Kaberneeme küla keskuse suunal ja Neeme külas Ihasalu ja Tanuma tee ristmikult tee Neeme tipu suunal.

Edaspidi võivad nendel teedel liigelda vaid kohalikud elanikud ja teenindav transport.

Autoteede sulgemise tõttu on raskendatud ligipääs muuhulgas ka Jägala joa juurde. Küll aga pole keelatud ette võtta jalgsimatka.

Populaarse ranna ja kaunite terviseradade poolest tuntud Pirita linnaosas on samuti probleeme inimeste massilise kogunemisega. Näiteks tänase ilusa ilmaga liikus Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul rannas umbes 500-600 inimest.

Liinat tuletas täna pressiteate vahendusel meelde, et ka rannas jalutades on vaja täita 2+2 reeglit ja värskes õhus viibimiseks tuleb otsida kohti, kus ei käi palju inimesi. "Palun ärge korraldage Pirita rannas "laulupidu"," manitses linnaosavanem, kes on ka ise inimestele distantsi hoidmise nõuet meelde tuletanud. "Inimesed ütlesid, et nad on teadlikud, kuid see kipub ununema," ütles Liinat täna Delfile.

Ta märkis, et otseselt liikumispiirangut kehtestada ei saa, kuid pigem pannakse rõhku sellele, et inimesed saaksid 2+2 reegli olulisusest aru ja mõistaks, et see ei ole niisama välja mõeldud.

Inimeste teavitamiseks on linnaosa koostöös politsei ja munitsipaalpolitseiga kasutanud ruuporeid, mille abil tuletatakse inimestele meelde, et nad hoiaksid distantsi.

"Oleme pannud vastavad sildid nii ranna sissepääsude juurde kui riietuskabiinidele, mis seal talisuplejate jaoks on," rääkis Liinat.

Ühtlasi lükatakse linnaosavanema sõnul vajadusel edasi ka ranna "lahtipakkimine". See tähendab, et rannainventar paigaldatakse oluliselt hiljem kui traditsioonisel ajal, esimesel juunil. "Väldime sellega seda, et inimesed hakkaksid kõrvuti päevitama ja puhkama," selgitas Liinat.

Lisaks tuletatakse inimestele reeglite järgimise olulisust meelde ka sotsiaalmeedias ja ajakirjanduse vahendusel.