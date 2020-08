Joakim Helenius taotleb Eesti kodakondsust ning liitub Isamaa ja Parempoolsete liikmeühendusega

Heleniuse sõnul on ta olnud 90ndatest alates Isamaa ja Mart Laari poliitika austaja. "Eesti seisab täna olulisel teelahkmel: kas liigume suletuse ja stagnatsiooni teed või jätkame dünaamilise avatud majandusega riigina, millele Mart Laari julged reformid teed rajasid," ütles Helenius.

Heleniuse sõnul kattub Isamaa Parempoolsete manifest tema arusaamaga sellest, millises suunas peaks Eesti edasi minema. "Ainuüksi see, et Parempoolsete manifest on algatanud ühiskonnas aktiivse diskussiooni, on väga oluline. Ma usun, et suurem osa Eesti inimestest soovib näha Eestit

tugeva majandusega nutika väikeriigina, mitte endasse kapseldunud äärealana," lisas Helenius.

"Olen Eestiga taasiseseisvumisest alates tihedalt seotud olnud ja riigi edusammudele kaasa elanud. Viimased 10 aastat on Eesti olnud minu koduks ja seetõttu soovin ma Eesti tuleviku osas aktiivsemalt kaasa rääkida. Isamaaga liitumine on selleks hea võimalus," ütles Helenius.