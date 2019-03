Jevgeni Ossinovski: kui Reformierakond teeb ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisi alustada, võtame selle vastu

SDE esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul eile Reformierakonna esindajatega kohtumisel midagi veel paika ei pandud. Pigem oli tegu esialgse kokkusaamisega, et näha, milline ühisosa kahel erakonnal riigivalitsemise tuleviku osas on. Sotsiaaldemokraadid on otsustanud pakkumise koalitsioonikõneluste alustamiseks vastu võtta, kui Reformierakond selle teha otsustab.