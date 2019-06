Jevgeni Ossinovski: Eesti väitele inimõiguste kohta noogutavad magusalt matsutades kaasa Hiina ja Venemaa

Ossinovski postitas enda ühismeedia kontolt, et Reinsalu ei taha seksuaalvähemuste toetusavaldusest keeldumise otsuse valguses kuidagi loovutada Eesti rahvusvahelise maine parima lõhkuja tiitlit Eesti Konservatiivsele Rahvuserakonnale. Sel põhjusel passib Reinsalu avaldus siseriiklikuks tarbimiseks Ossinovski hinnangul hästi.

Ossinovski tõi välja, et inimõigused on praeguse valitsuse kohaselt "selgelt siseriiklikud küsimused, kus teistel riikidel pole kohane sekkuda mistahes moel", millele noogutavad magusalt matsutades kaasa Hiina ja Venemaa.

Lisame Ossinovski postituse täismahus:

"Välisminister Reinsalu keelas Eesti esindustel toetada seksuaalvähemusi. Reinsalu ei taha kuidagi loovutada Eesti rahvusvahelise maine parima lõhkuja tiitlit EKRE-le (not without a fight), mistõttu sobib selline avaldus siseriiklikuks tarbimiseks kindlasti hästi.

(NB! Joogisoovitus Vabariigi Valitsuselt selle ja järgnevate avalduste lugemise kõrvale: pudel Liviko viina. Alates 1. juulist: pudel odavat Liviko viina. Kommenteerib Liviko juht Janek Kalvi: “Jah, aga elu ei olegi ainult lilled ja liblikad, elu on palju mitmetahulisem ja keerukam ja sellest peavad kõik aru saama.”).

Kuna välissuhted on siiski rahvusvahelised suhted (NB! Tunnistan, et tegemist on vaieldava väitega. Eesti väliskaubandusminister edendab meil eksporti Raplamaalt Järvamaale, puhtas eesti keeles muidugi.), tuleb see otsus tõlkida rahvusvahelisse keelde.

Eesti ütles, et inimõigused on “selgelt siseriiklikud küsimused, kus teistel riikidel pole kohane sekkuda mistahes moel”. Väga selge seisukoht. Julgeolekunõukogus noogutavad nii Hiina kui Venemaa magusalt matsutades."