Jevgeni Ossinovski: apteegireformi pidurdamine on poliitiline korruptsioon

Sibul, kes on varasemalt öelnud, et peab reformi ebaõnnestunuks, ütles, et töörühmal on lähinädalatel plaanis taas kohtuda, et eelnõu muutmisest sisuliselt rääkida. "Arutasime täna, et on valmidus eelnõu avada ja seda muuta. Kuhu suunas või milliseks, see veel selgub," sõnas ta.

"Kui tänane valitsus kevadel kokku sai, olin veendunud, et õige pea keeratakse apteegireform kraavi," märkis sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski. "Vedasin ühe ajakirjanikuga isegi kihla, mida ma üldiselt kunagi ei tee. Tundus vältimatu: Linnamäe ostis Isamaa parlamenti, EKRE on müüdav ja Keskerakond on koalitsiooni hoidmise nimel valmis kõigeks," lisas ta.

"Meeldiva üllatusena avastasin, et Tanel Kiik on valmis kaitsma patsiente apteegimagnaatide vastu. Ta on tark poiss, saab aru, mis tegelikult toimub. Ja just nõnda on ta siiani avalikult ka öelnud," edastas Ossinovski sotsiaalmeedias.

"Aga näib, et minu ennustus on siiski tõeks osutumas. Tanel Kiigele on võim sisust kallim, sest peaministri lähedase kaasvõitlejana oleks Isamaa poliitilise korruptsiooni vetostamine mitte ainult tema võimuses, vaid tema ametivandest tulenev kohustus," märkis Ossinovski.

"Et kellelgi ei tekiks kahtlusi, miks valitsus pikalt otsustatud reformi viimasel hetkel apteegimagnaatide huvisid teenides üle parda lükkab, on protsessi eestvedajaks määratud Priit Sibul, kes on ühtlasi Isamaa peasekretär, kes on Linnamäelt raha küsinud (ja saanud). Et kõigile oleks üheselt selge: see on poliitilise korruptsiooni, mitte sotsiaalpoliitika küsimus," lisas Ossinovski.

Vasturääkiv info