Jevgeni Ossinovsi: Kaja Kallase pakkumine koalitsiooniläbirääkimisteks oli ootamatu, vastuse anname esmaspäeval

Ossinovski ütles, et Kallas ettepanek tuli neile ootamatult.

"Valitsuse juhitimine ja, nagu näha, ka kokkupanemine on kindlasti natuke rohkem kogemust ja oskust nõudev kunst. Eks loomulikult vähese kogemusega parteijuht on üsna konarlik olnud selles küsimuses. Aga lõpuks on ju poliitikas strateegilised eesmärgid ja huvid ja parlamendimatemaatika, mis määrab, mis võmalik ja mis mitte," kommenteeris ta.

Ossinovski ei öelnud, kas sotsidele oleks kasulik minna Reformierakonnaga koalitsiooni.

"Sõltub, kui palju on sotsidel võimalik oma väärtuste ja programmiliste sisukohtade eest seista. Täna on sellest liiga vara rääkida, eks seda peab juhatus tõsisemalt kaaluma. Meil pole olnud vaja sisuliselt seda väga palju arutada, sest näis, et asi ligub Reformierakonna poolt hoopis teises suunas," märkis Ossinovski.

Artikkel põhineb ERR-i uudisteportaalile antud intervjuul. Delfil ei õnnestunud Jevgeni Ossinovskiga täna ühendust saada.