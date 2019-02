Jätkuvalt tabamatud: Rainer Vakra ja Jevgeni Ossinovski

Vakra on riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Mustamäe ja Nõmme esinumber ja praegu ka riigikogu keskkonnakomisjoni esimees. TLÜ haldusmenetlus on suur samm Vakrat tabanud plagiaadiskandaalis ja võib päädida temale antud bakalaureusekraadi tühistamisega.

Oleme on püüdnud tabada Ossinovskit ja Vakrat nii telefonitsi kui ka e-posti teel, eile päeval käisime Vakrat otsimas ka tema valimisringkonna südameks olevalt Nõmme turult, kuid edutult, nagu oligi arvata.

Juba teisipäeval soovisime Vakra suhtes käivitatud haldusmenetluse suhtes kommentaari ka Ossinvoskilt, püüdes teda esiti tabada telefoni teel ja pöördudes seejärel päringuga partei pressiesindaja poole, paludes selgelt erakonna esimehe kommentaari.

Pressiesindaja Andri Maimets ütles, et reporterile vastamine on ikkagi tema töö ning lisas, et erakond taunib ühemõtteliselt plagiaati, kuid oma edasised sammud otsustab erakond pärast seda, kui komisjon on oma seisukoha kujundanud. Valimisnimekirja muutmine ehk Vakra eemaldamine Mustamäe ja Nõmme ringkonna esinumbri kohalt ei olevat aga enam võimalik.

Siiski ei jäänud me rahule, et soovides kommentaari erakonna esimehelt saime me selle vaid pressiesindajalt ning avaldasime jätkuvalt soovi, et ka Ossinovski ise ütleks välja enda arvamuse antud küsimuses. Telefonikõnedele Ossinovski ei vastanud ja õhtupoolikul helistas tagasi Maimets, kellega tuli vaielda teemal, miks on oluline saada kommentaar justnimelt erakonna esimehelt. Lõpuks andis Maimets lubaduse, et Ossinovski võtab ühendust siis, kui on kohtumistega lõpetanud. Seda ta aga eilse õhtu jooksul ei teinud.