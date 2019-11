Järviku nõunik Urmas Arumäe paneb ameti maha. Mart Helme nimetab kriminaaluurimist poliitiliselt motiveerituks

Mart ja Martin Helme võtsid täna samuti sotsiaalmeedias sõna, nad kaitsesid Järvikut ja ütlesid, et teda ametist tagasi ei kutsuta. Mart Helme tõi välja, et Järvik on teinud väga head tööd oma valdkonnas, samuti näeb ta elu ja surma peale võitlust poliitilisel areenil, kus Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid on võtnud käsile kõik alatud võtted, et valitsust kahjustada, seda peavoolumeedia kaasabil.

Mart Järvik viibis sel nädalal Hiinas visiidil. Ta naaseb Tallinna täna õhtul. Ilmselt kohtub ta nii EKRE liidrite kui ka peaministriga.