Järviku endine nõunik Urmas Arumäe oli seotud üheksakümnendate lõpus hämara kinnisvaratehinguga

Urmas Arumäe “leitud” dokument, nagu ta väitis, aitas Riemeril saada siiski enda valdusesse mitukümne miljoni krooni väärtuses kinnisvara. Mitmed kahtlused dokumendi õigsuses toona tehingut ümber ei lükanud. 1999. aastal esitas üks majaelanik avalduse väidetava võltsitud dokumendi uurimiseks kriminaalpolitseisse, 2001. aastal uuris süüdistusi ka politsei.

Urmas Arumäe oli seotud ühe hämara tehinguga ka ligi kümme aastat tagasi, kui ta konsulteeris Viimsi vallavanemana töötades firmat, millega Viimsi vallavalitsus lepingu sõlmis. Arumäe oli 2008. aastal esitanud lahkumisavalduse, et Viimsi vallavanema positsioonilt minna. Siiski jõudis vallavalitsus Arumäe viimasel tööpäeval sõlmida lepingu advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partneritega. Leping läks vallale maksma üle miljoni krooni. Arumäe kinnitas, et samal ajal annab ta ka ise advokaadibüroole nõu. „Nemad pöördusid minu poole ja kuna ma tunnen valda ja selle õigusakte hästi, siis olen ka nõu andnud,” rääkis ta toona.

Kumbagi juhtumit Arumäe ei mäletanud piisavalt hästi, et neid kommenteerida. Küll märkis Arumäe, et politsei temaga 2000. aastate alguses ühendust ei võtnud, et võimaliku dokumendi võltsimise kohta uurida.