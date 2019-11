Järviku eksnõunik Urmas Arumäe: prokuratuur pole minuga siiani ühendust võtnud, aga terve Eesti meedia on saasta täis

Peab ütlema, et saada Aktuaalsest Kaamerast teada, et sinu suhtes on alustatud kriminaaluurimine, on üsna uus kogemus.

Terve Eesti meedia on saasta täis, aga prokuratuur pole minuga ühendust võtnud siiani. Uus tundub mulle ka see, et prokurör läheb kaamera ette ja teatab, et kriminaalasi on alustatud, aga nüüd hakkame alles pabereid uurima, et kas ikka sai õige inimese vastu ja õige asja eest kriminaalasi püsti pandud. Kurat - uurinud enne kui meediasse "uhkustama" tuli.

Kõik räägivad mingist huvide konfliktist, aga pole sellist paragrahvi karistusseadustikus. Kas see on ikka normaalne, et kogu Eesti meedia arutab väidetavat Arumäe kuritegu, aga tema ise ei tea sellest veel midagi? Mis riigis või mis režiimi all me elame?

Keegi olevat taaskord AK-st kuulnud, et prokuratuur uurivat nüüd hoopis "toimingupiirangu rikkumist". Selle peale oskan ma öelda vaid seda, et see paragrahv käib ametnike kohta. Mina pole sekunditki riigiametnik olnud.

Olen lihtsalt sõnatu, pettunud ja vihane - väga segased tunded.

Head sõbrad - loodan, et peate vastu!