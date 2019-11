Järvik suunas PRIA juhti sooduskelmuste asjus leebusele. Koosolekul viibinud põllumees: mingit survestamist ei olnud

"Jutt oli ikka ümmargune, nende firmade nimesid, mis praegu on üles kerkinud, seal ei mainitud," ütles Kiider Delfile. Tema sõnul arutati ka muidu küsimusi, ning lõpuks lepiti kokku, kuidas neid probleeme - PRIA kohtuasjad sooduskelmuses süüdistatavate ettevõtete kohta - lahendada.

Kiider nentis, et äärmiselt mõistetav on toonase ministri Järviku seisukoht, et PRIA peaks enne toetuste jagamist kindlaks tegema, kas firmad ikka kvalifitseeruvad, mitte hiljem kohtu kaudu raha tagasi nõudma. "See on ju ettevõtte surm. Kui ettevõtjale on antud ütleme 500 000 toetust ja siis PRA hakkab seda viie aasta pärast tagasi küsima, siis kust see raha tuleb," ütles Kiider Delfile.

Ta kinnitas, et mingil juhul ei olnud koosoleku õhkkond kuidagi mürgine, see ei näinud niimoodi välja, et Jaan Kallas on kutsutud vaibale ja teda nahutatakse kõrgemalt poolt. "Mingit vaenulikkust ei olnud," kinnitas Kiider.